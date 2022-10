Homem assassinado depois de acertar compra de joia pela internet

Leandro Correia dos Santos Silva, de 37 anos de idade, foi assassinado a tiros, no último domingo, 9, no Engenho Velho da Federação, em Salvador. A polícia ainda não tem informações sobre a autoria do crime

Pelo que apurado até agora, Leandro saiu de casa pra comprar uma corrente de ouro. A joia foi oferecida a ele através de um aplicativo de vendas pela internet.

No local indicado para fechar o negócio, ele foi assaltado e baleado por dois homens. Gravemente ferido, foi socorrido para o Hospital Geral do Estado. Porém, não resistiu.