Homem com coronavírus está isolado em Itabuna; passou aniversário sozinho

Um representante comercial de 42 anos, que viajou a trabalho para São Paulo, é o primeiro caso confirmado de coronavírus (Covid-19) em Itabuna. Segundo a esposa, que está grávida, ele chegou à cidade na última sexta-feira (13) e está em isolamento. O resultado do exame confirmando a doença só saiu nesta quinta (19).

Com sintomas característicos da patologia de alcance mundial, o homem procurou um hospital do município usando máscara no último sábado (14). Ali, foi orientado a voltar para casa, onde permanece em quarentena. O material para teste teria sido colhido na residência, pela equipe da Vigilância Sanitária.

Enquanto isso, a esposa e a filha de seis anos dele estão em outra casa, onde vivem familiares dela. “Inclusive, domingo (15) foi aniversário dele e ele passou o dia todo sozinho”, exemplificou a mulher, cuja identidade aqui será preservada.

No momento, pessoas próximas mantêm contato e relatam que ele se sente melhor, embora ainda tenha febre ocasional e dificuldades respiratórias.