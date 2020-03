Homem diagnosticado com coronavíros em hotel de Itacaré

O Txai recebeu um homem com coronavíros entre convidados de um casamento ocorrido ali no último final de semana. O hotel, que fica na rodovia Ilhéus/Itacaré, divulgou uma detalhada nota confirmando o caso. A seguir:

“Em nome da transparência e responsabilidade civil que norteiam nossos valores, o Grupo Txai

Resorts informa que um de nossos recentes hóspedes foi diagnosticado, hoje pela manhã

(11/03), com o Covid-19, popularmente conhecido como Coronavírus.

Trata-se de um paulistano, de 26 anos, que esteve em viagem à Aspen (Colorado – EUA) no

feriado do Carnaval e que se hospedou no Txai entre os dias 6 e 8 de março. No domingo de

manhã (08/03), pouco antes do check out, ele passou a apresentar sintomas leves, como coriza

e febre. Agora, passa bem e já está em casa, em São Paulo, sem sintomas.

No sábado (07/03), o Txai Resort Itacaré recebeu cerca de 500 convidados para um casamento,

dos quais 120 estavam hospedados em nosso Hotel. Até o presente momento, apenas esse

hóspede (convidado do casamento) foi diagnosticado com o vírus.

De nossa parte, ainda que tenhamos normas muitos estritas em relação à limpeza, reforçamos

nossos protocolos de higienização dos bangalôs, bem como todas as áreas comuns do Hotel,

seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. E,

neste momento, toda a equipe de funcionários passa por um treinamento com profissionais da

saúde.

É importante frisar que nenhum de nossos colaboradores apresenta qualquer sintoma, mas

nosso posto interno de enfermagem está capacitado para detectar e tomar as medidas

necessárias, na hipótese de casos suspeitos.

Todo o staff do Txai e prestadores de serviço que atuaram no local no período em que o hóspede

infectado esteve no Hotel estão sendo submetidos à rigorosa observação. Qualquer caso

minimamente suspeito implicará no afastamento temporário do funcionário. Ainda, de acordo

com a Secretaria Municipal de Saúde de Itacaré, os testes para o Covid-19 já estão disponíveis

no sistema de saúde da cidade e podem ser feitos na casa dos pacientes com suspeita do vírus.

Lembramos que o Covid-19 é transmitido apenas pelo contato direto com a pessoa

contaminada ou com secreções da pessoa contaminada. E que o vírus não sobrevive fora do

corpo humano por mais de 24 horas. Sendo assim, todas as medidas que estamos tomando no

momento são profiláticas.

Aos hóspedes que estiveram conosco no último fim de semana, pedimos que, por gentileza,

nos avisem em caso de novos diagnósticos para o Covid-19. Dessa forma, poderemos mapear a

situação e tomar as ações que garantam a saúde e segurança de todos”.