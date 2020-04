Homem é flagrado com mais de R$ 4 mil em notas falsas

Uma ação conjunta das polícias Civil e Federal resultou na apreensão de R$ 4,540 mil em notas falsas, na quarta-feira (8), em Irecê. Um homem de 22 anos foi preso em flagrante com a quantia em dinheiro.

O suspeito, que já vinha sendo investigado pela Delegacia Territorial (DT), daquela cidade, foi flagrado em uma agência dos Correios, no momento em que retirava uma encomenda contendo R$ 4 mil em notas falsas.

A outra parte do dinheiro estava escondida dentro de um veículo usado pelo homem, que vai responder pelo crime de moeda falsa. As notas apreendidas foram encaminhadas para a perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

De acordo com o titular da DT/Irecê, delegado Ernandes Reis Santos, o suspeito já havia praticado o mesmo crime, distribuindo as notas falsas em povoados daquele município e nas cidades de João Dourado e Lapão.

“Ele está à disposição da Justiça e se condenado, poderá cumprir pena de três a 12 anos de reclusão”, ressaltou o delegado, acrescentando que policiais da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), de Irecê, deram apoio na prisão.