Homem é preso por armazenar material pornográfico de crianças

Um homem foi preso na terça-feira (17), por policiais da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam) de Jequié, após os policiais identificarem que se tratava de um acusado de armazenar e distribuir conteúdo pornográfico infantil, além de comercializar o material criminoso.

Além do mandado de prisão, também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. A ação faz parte da Operação Epstein, que tem o objetivo de combater crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O material localizado nos eletrônicos do acusado foi interceptado pelo National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), uma organização americana não governamental que recebe denúncias sobre crimes relacionados a abuso sexual infantil e desaparecimento de crianças.

Foto:Haeckel Dias/ AscomPC

“Quando se trata de suspeitos no Brasil, o NCMEC disponibiliza as notícias de crime à Polícia Federal (PF) que distribui às autoridades estaduais com atribuição para o caso. Após a notificação da PF, demos seguimentos à investigação, que culminou na localização e prisão do suspeito”, explicou a titular da Deam de Jequié, delegada Grazziela Quaresma.

Durante a investigação também foram descobertos indícios de abusos sexuais cometidos pelo suspeito contra crianças. Este crime, segue em investigação na Deam. O homem foi encaminhado para a delegacia e posteriormente levado para o Conjunto Penal de Jequié, onde está custodiado à disposição do Poder Judiciário. Todo material eletrônico apreendido foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde será periciado.

Texto: Ascom/ PC