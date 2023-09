Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Itabuna

Policiais do 15º batalhão prenderam um indivíduo em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na noite desta quarta-feira (31) em Itabuna, região sul do estado.

Os policiais realizavam patrulhamento quando, ao transitarem pela BR-415, trecho que liga os municípios de Itabuna e Ilhéus, depararam-se com um automóvel preto que, diante da presença da viatura, acelerou bruscamente, despertando a suspeita da guarnição. Os militares iniciaram o acompanhamento do veículo em fuga, quando, nas proximidades da Av. Juracy Magalhães, foi feita a interceptação e a abordagem do carro e dos ocupantes. Durante a revista, foram encontradas uma pistola calibre 380 e 13 munições em um compartimento secreto atrás do porta-luvas do automóvel.

O condutor do veículo foi imediatamente detido e encaminhado, juntamente com a arma e as munições apreendidas, para a delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada.

*

_Pistola foi encontrada em um compartimento secreto atrás do porta-luvas_

Policiais do 15º batalhão prenderam um indivíduo em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na noite desta quarta-feira (31) em Itabuna, região sul do estado.

Os policiais realizavam patrulhamento quando, ao transitarem pela BR-415, trecho que liga os municípios de Itabuna e Ilhéus, depararam-se com um automóvel preto que, diante da presença da viatura, acelerou bruscamente, despertando a suspeita da guarnição. Os militares iniciaram o acompanhamento do veículo em fuga, quando, nas proximidades da Av. Juracy Magalhães, foi feita a interceptação e a abordagem do carro e dos ocupantes. Durante a revista, foram encontradas uma pistola calibre 380 e 13 munições em um compartimento secreto atrás do porta-luvas do automóvel.

O condutor do veículo foi imediatamente detido e encaminhado, juntamente com a arma e as munições apreendidas, para a delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada.