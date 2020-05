Homem morto a tiros em Itabuna

Atingido por vários tiros, um homem morreu sobre a moto que pilotava na noite desta sexta-feira, 22, em Itabuna. Tudo o que se sabe dele até agora é que se chama Rosemberg, também conhecido por ‘Guinho”.

O bairro Sarinha Alcântara foi o cenário do crime, cujos autores ainda são desconhecidos. A polícia iniciou as investigações no local logo após ter conhecimento da ocorrência. Contudo, não chegou aos autores.

“Guinho” foi surpreendido pelos criminosos quando trafegava pela rua Ribeirópolis. Vizinhos disseram à polícia que ouviram de quatro e cinco tiros. Logo depois, o corpo da vítima foi encontrado.