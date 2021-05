Homenagem a mães do programa Primeira Infância em Itabuna

As mães assistidas pelo Programa Primeira Infância foram homenageadas pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza da Prefeitura de Itabuna pela passagem do Dia das Mães, que transcorrerá no domingo (9). A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira, na sede do CRAS-CEU – Centro de Referência de Assistência Social-Centro de Artes e Esportes Unificados, no bairro Urbis IV.

Durante o período, foram realizadas atividades sociais e recreativas, prestação de serviço de assistência jurídica e de consultas médicas para mães e crianças. Houve também corte de cabelo, manicure, massagem terapêutica, apresentação musical, sorteio de brindes, distribuição de presentes e lanches.

“Ser mãe significa amor, afeto, cuidado, proteção e desprendimento. Com esses sentimentos, as equipes da nossa Secretaria, integradas também por mães dedicadas e profissionais competentes, realizam ações relevantes no cuidar, assistir e orientar todas as mães de família, em especial as mais carentes. Reitero que a missão do todo o governo Augusto Castro é cuidar de todos os itabunenses’’, disse a secretária Andrea Castro em mensagem às mães.

Ele explicou que o grande desejo era estar perto do maior número possível de mães assistidas pela Secretaria. “Mas, em função da pandemia, não pudemos homenagear a todas. Para evitar aglomerações, decidimos destacar, de maneira simbólica, as mães atendidas pelo Programa Primeira Infância”, concluiu.