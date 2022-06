Homenagem a mulheres empreendedoras deixa rastro de brilho em Itabuna

O mês de maio, dedicado às mães, registrou uma bela homenagem a mulheres (mães e/ou filhas) que têm se destacado nas mais diversas áreas em Itabuna. Promovida pela jornalista Vitória Sant’anna, a cerimônia marcou a penúltima semana do mês, numa noite regada a admiração, alegria, reconhecimento, na Biblioteca Plínio de Almeida.

Para seguir, digamos, a ordem de chegada na vida, abrimos citando a láurea à atleta Maruse Dantas (chegando aos 75 anos ostentando 575 medalhas na natação!); professoras Miralva Moitinho (gritando estar apaixonada, aos 74 anos) e Eliabe Moraes (dedicada à educação em 55 dos seus 73 anos de caminhada) e a empresária Nice Fagundes (que começou vendendo ‘porta a porta’ e hoje é dona da chiquérrima rede de lojas Detalhes!).

Emocionada, Vitória expressou o orgulho que tem daquela verdadeira comissão de frente na mesa do evento. Ela falou sobre coragem, audácia, afeto (substantivos tão caros ao coração de todos os seres humanos, não é?). Mas vamos lá: também foram premiadas as empresárias Zenaide Pereira da Silva, da rede de Óticas Teixeira; e Renilda dos Santos, da loja Margran Mármores e Granitos.

Também fizeram parte do grupo a policial militar Angela Santos de Jesus, subcomandante da Ronda Maria da Penha. Ela chamou a atenção para a responsabilidade de todos no enfrentamento à lamentável (mas recorrente) violência contra a mulher.

Comunicação itabunense

Vale lembrar que todas as homenageadas foram chamadas aos aplausos pela mestre de cerimônia, a jornalista Auriana Bacelar. Também estavam no grupo a também jornalista Celina Santos, Chefe de Redação no jornal Diário Bahia/Revista Bellas (que estendeu a homenagem ao jornalista Valdenor Ferreira, diretor daquele grupo de Comunicação, e à gerente comercial Vanusa de Jesus.

Esta que vos escreve integra ainda, desde 2013, a ALITA (Academia de Letras de Itabuna). Sobre a empresa em que atua, há 20 anos e cinco meses, testemunhou: “Nós empreendemos juntos no Diário, que circula há 23 anos e na Bellas, que completa 14 anos, nossa ‘filha’ caçula”, destacou a profissional.

A honraria chegou, ainda, às mãos da jornalista Karen Póvoas (cujo rosto tornou-se conhecido pela tela da TV e, hoje, empreende através das redes sociais). Ela e as demais presentes naquela ocasião manifestaram carinho e respeito à figura de Vitória, nome tradicional na cidade, sobretudo por acreditar na tão notável comunicação de Itabuna.

Mais homenageadas

O brilho da festa também esteve por conta da presença da pedagoga Neide Oliveira, intensamente dedicada à política local (partido Solidariedade) e sempre orgulhosa da memória do marido (o amor eterno que encontrou na vida). Por isso, faz questão de ser chamada de “Neide de Carlito do Sarinha”, numa menção ao esposo, o saudoso vereador cujo nome segue impregnado no dela.

Por fim, obviamente com igual valor, cabe citar Maristella Santos Antunes, diretora da Vigilância em Saúde de Itabuna; Elisandra Curvelo, idealizadora (e sempre ativa) diretora executiva da Cia de Eventos; a mencionada Zenaide da Silva, cabe acrescentar, vem de uma longa trajetória de quem já trabalhou como atendente em uma Casa Lotérica.

Ariane Assunção, desde a adolescência, ajudava sua mãe na barraca de salgados na Rui Barbosa, e hoje é dona da sua própria empresa, a Sodré Distribuidora; Carolina Loureiro, psicóloga, atua como coordenadora do psicossocial na Emasa, além de ser vice-presidente da ONG Casa do Obeso.

A professora Lilian Lima Pereira, por sua vez, é escritora e integra a AGRAL (Academia Grapiúna de Letras). Já Vandressa Souza, advogada, é criadora do Fórum Mulheres Empreendedoras da Bahia e do Seminário da Mulher.

Este seleto rol inclui Annarony Silveira, Coordenadora da Central de Regulação do SUS; Viviane Fernandes, diretora da Ômega Contabilidade, onde já trabalhou como atendente; Lícia Vitória de Sousa Cardoso, corretora de imóveis, proprietária de uma construtora de alto padrão, Rose Cordeiro, Master Coach que palestrou com profundidade sobre as metas que todos devemos estabelecer e cumprir!