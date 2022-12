Homenagens marcam aniversário de 38 anos da Amurc

A Amurc comemora os 38 anos de fundação nesta terça-feira, 20, com homenagens aos prefeitos associados, ex-presidentes, instituições parceiras e colaboradores. A celebração acontece no auditório do Sest Senat, em Itabuna, às 19 horas.

No entender da direção, a Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste Baiano – Amurc chega aos 38 anos em 2022 “como uma instituição forte, inovadora, resiliente e a única no interior do Estado da Bahia com a missão de fortalecer o Municipalismo. A entidade tem se destacado como um instrumento eficaz de integração política e administrativa entre os municípios, com o apoio de parceiros institucionais”.

Através de parcerias importantes, a exemplo do Programa AGIR, uma gestão compartilhada entre a Amurc e a Uesc, já capacitou centenas de profissionais da gestão pública, que desenvolveram projetos, parcerias e captou recursos para atendimento às diversas demandas nas áreas da educação, saúde, infraestrutura, assistência social, meio ambiente, entre outras.

Luta e conquista

O atendimento a essas demandas está entre alguns dos desafios enfrentados atualmente pelo gestor, agora com a importante atuação dos consórcios públicos multifinalitários junto ao Conselho Consultivo da Amurc para a execução de políticas públicas locais, que tem a população como grande beneficiária.

“É aqui na Amurc que a gente defende o Municipalismo, na produção de políticas públicas eficientes e inovadoras para melhorar a vida das pessoas. A Amurc é sinônimo de luta, mas principalmente de conquista. Uma instituição de credibilidade ímpar, reconhecida em toda a região pelas pautas que defende, pelas lutas pela encampa e abraça”, destacou o presidente da Amurc e prefeito de Buerarema, Vinícius Ibrann.