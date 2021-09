Homenagens marcaram as comemorações dos 23 anos do Hospital de Base

Autoridades políticas, médicos, enfermeiros, dentre outras personalidades, prestigiaram a cerimônia na área externa do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães (HBLEM) que marcou as comemorações pela passagem dos 23 anos da unidade hospitalar da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI). O ponto alto da festa, foi uma homenagem aos servidores mais antigos, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, servidores da área administrativa, além de representantes da Administração municipal.

Cerca de 30 pessoas foram homenageadas com uma placa comemorativa em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Hospital de Base, dentre eles, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), a primeira-dama e secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andréa Castro, a secretária de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, o médico Antônio Gabriel Oliveira Rodrigues, a enfermeira Maria de Fátima Nicácio, e o técnico de enfermagem Celso Portela Pires.



O prefeito Augusto Castro lembrou a importância desse reconhecimento aos funcionários do hospital que dedicam suas vidas ao trabalho. “Principalmente neste momento de pandemia, por amor e com muita dedicação, eles têm sido verdadeiros heróis”, disse o prefeito.

A presidente da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), enfermeira Fernanda Ludgero, definiu em poucas palavras o sentimento de estar à frente de uma unidade hospitalar tão importante não só para Itabuna, mas para toda a região. “Tenho orgulho dessa instituição e de todos que aqui trabalham. Venho de uma longa caminhada de gestão em saúde pública e percebo a força e a dedicação que todos que aqui trabalham têm para salvar vidas. Agradeço o empenho de todos”.

E lembrou que o Hospital de Base completa 23 anos no mesmo mês em que o Sistema Único de Saúde (SUS) completou 31 anos de existência. Ela finalizou anunciando a implantação, a partir de 1º de outubro, do Núcleo de Gestão de Leitos, que terá a finalidade de identificar as necessidades do setor, e também do Núcleo da Qualidade da Assistência, que terá o papel de monitorar a assistência prestada. “Tudo isso com o único propósito de alavancar e trazer qualidade aos serviços prestados no Hospital de Base”.

A Secretária Municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, destacou a satisfação em poder dar a sua contribuição para melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo hospital. “Como empenho de todos estamos conseguindo fazer a diferença e o Hospital de Base terá o reconhecimento que merece”, sentenciou