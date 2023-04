Homicida e estuprador acabam flagrados por tecnologia

Um homem procurado por homicídio e um estuprador foram capturados, no domingo (2), com o apoio do Sistema de Reconhecimento Facial da SSP. Os dois homens eram procurados do interior do estado. Com as prisões, a ferramenta bateu a marca de 758 foragidos da Justiça localizados.

Alcançado por equipes da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Barbalho), um homem com mandado por estupro foi alertado com 90% de semelhança. Ele era foragido da cidade de Jitaúna.

Um homicida foragido de Taperoá foi preso com mais de 90% de semelhança, ao circular pelas ruas da capital baiana. Ele foi conduzido por equipe da 82ª CIPM (CAB).

Os homens foram levados para a Polinter, onde tiveram as ordens de prisão cumpridas.