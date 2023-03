Homicida é preso em flagrante pela 71ª CIPM em Una

Um homicida foi preso, momentos após o crime, por equipes da 71ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), na cidade de Una, na madrugada de segunda-feira (13). O criminoso teria assassinado um homem com golpes de madeira, além de tentar matar um terceiro a facadas.

A prisão aconteceu após denúncias de um desentendimento dos três homens, na região do terminal rodoviário da cidade. Populares socorreram os dois atingidos e o suspeito fugiu. Policiais se deslocaram à unidade de saúde onde o homem atingido por golpes da arma branca foi levado e coletaram informações sobre o foragido.

O comandante da 71ª CIPM, major Michael José Pinho da Silva, contou que o homicida foi capturado cerca de 30 minutos após o crime. “Soubemos do ocorrido e de imediato nos deslocamos, entendendo que o foragido não estaria muito longe, mantivemos patrulhas por toda a cidade e conseguimos encontrá-lo em um matagal”, finalizou o oficial.

O preso foi encaminhado à 7ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Ilhéus), onde foi registrada a ocorrência. A titular da unidade, delegada Katiana Amorim Teixeira, contou que o suspeito foi autuado em flagrante.

“Ele permanece custodiado à disposição da Justiça. Não foi possível ser colhido o depoimento da vítima sobrevivente pelo seu estado de saúde, mas seguiremos com as investigações do caso”, esclareceu.