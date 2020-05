Hospitais de Ilhéus e Itabuna recebem doação de máquinas de intubação e máscaras

Cinco hospitais de Ilhéus e Itabuna estão recebendo doações de equipamentos de proteção para os profissionais da área médica. Esses hospitais são responsáveis pelo atendimento de pacientes de média e alta complexidade, provenientes de 30 cidades do sul da Bahia.

As doações são de 24 caixas de intubação orotraqueal e 600 máscaras de proteção facial chamadas de face shield, equipamentos essenciais na proteção da saúde dos profissionais envolvidos na linha de frente do combate à Covid-19.

Os responsáveis pela doação são as empresas Dengo, ZCO2, Kiddo, Okean, Gazit, com apoio de consultoria e logística do Instituto Arapyaú.

Segundo Marcelo Furtado, sócio fundador da ZCO2, a ideia de fabricar os materiais surgiu de um dado alarmante: mais de 8 mil profissionais da saúde estão afastados dos hospitais por estarem contaminados com o novo coronavírus. Em Ilhéus, por exemplo, a secretaria municipal da Saúde declarou que quase 78% dos casos confirmados de Covid-19 no município são de profissionais da saúde.

A partir destes dados, inspirados pelo fundador da Kiddo, este grupo de empresas se reuniu para fabricar caixas de intubação orotraqueal e máscaras face shield e doá-las aos profissionais da área médica de diversas regiões do país.

Nesta doação, o Instituto Arapyaú e a Dengo são responsáveis pela logística de entrega; a ZCO2 coordena a iniciativa; a Kiddo produz as caixas e máscaras; a Okean também fabrica as caixas; e a Gazit contribui com a logística e financiamento de matéria-prima.

Até o momento, mais de 1.000 caixas foram produzidas e estão sendo fabricadas em torno de 1.000 máscaras por dia. Os materiais já foram distribuídos a hospitais com UTI que estão atendendo casos da Covid-19 na grande São Paulo, interior do estado de São Paulo, Fortaleza (CE) e, agora, Ilhéus e Itabuna (BA). No próximo mês, serão enviados equipamentos também para a região norte (Manaus, Belém, Santarém e outros).