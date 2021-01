Hospital Beira Rio completa 25 anos de serviços prestados

Há 25 anos, quatro médicos oftalmologistas, Dr. Carlos Ernani, Dr. Ronaldo Netto, Dr. Wandick Rosa e Dr. Vável Andrade, apaixonados pela profissão e por Itabuna, decidiram fundar uma clínica que servisse como referência em qualidade dos serviços e responsabilidade social. Nascia a Clínica de Olhos de Itabuna, que posteriormente se tornou o Hospital de Olhos Beira Rio e mais recentemente o Hospital Beira Rio, que nesta semana completa um quarto de século, enfrentando os imensos desafios do presente e apostando no futuro.

Encarar e superar desafios, unidos, sempre foi uma marca dos quatro médicos, sócio-fundadores do Hospital. Ao longo desses anos, o Hospital Beira Rio vem passando por um processo permanente de modernização e capacitação de seu corpo clínico e colaboradores, sempre com foco no atendimento de qualidade aos pacientes.

Atualmente o Hospital Beira Rio possui uma estrutura completa que oferece serviços de excelência em todas as áreas da oftalmologia e um moderno Day Hospital, com capacidade para realizar cirurgias de todas as especialidades médicas, de baixa e média complexidades.

Qualidade reconhecida

A excelência dos serviços prestados pelo Hospital Beira Rio foi reconhecida com a conquista do Iso 9001, um selo de qualidade, sustentabilidade e responsabilidade social.

Atuação social

O envolvimento com a sociedade sempre foi prioridade e uma importante ação do Hospital Beira Rio é a realização anual, em parceria com a ONG Unidos pelo Diabetes, do Mutirão do Diabetes de Itabuna, coordenado pelo Dr. Rafael Andrade. O Mutirão é considerado o maior evento de tratamento e prevenção da doença no Brasil.

Medidas preventivas na pandemia

Em função da pandemia da Covid 19, o Hospital Beira Rio adotou uma série de protocolos determinados pela Organização Mundial de Saúde, como adequação e higienização permanente dos espaços de circulação, consultórios e salas de cirurgia, sinalização para distanciamento, dispensers com álcool em gel e treinamento dos colaboradores, além de atendimento aos pacientes com hora marcada.

Sucessão e superintendência

Atualmente, o corpo clínico do Hospital Beira Rio conta com mais de 20 médicos, incluindo as novas gerações dos sócios-fundadores.

A Superintendência Médica é assinada pelo Dr Rafael Andrade que possui trajetória profissional reconhecida internacionalmente, mas que decidiu manter suas raízes no sul da Bahia. Filho do Dr. Vável Andrade, faz parte do processo de renovação do Hospital, mantendo a chama empreendedora dos fundadores.