Hospital Beira Rio completa 27 anos como referência em Oftalmologia

O Hospital Beira Rio, em Itabuna, está completando 27 anos de serviços prestados à oftalmologia e ao setor de saúde no Sul da Bahia. Iniciativa de quatro médicos, Dr. Carlos Ernani, Dr. Ronaldo Netto, Dr. Wandick Rosa e Dr. Vável Andrade, o HBR se tornou referência na qualidade dos serviços oferecidos aos pacientes, pela capacitação de sua equipe e pelos equipamentos de última geração, e também em responsabilidade social, tendo como exemplo o Mutirão do Diabetes de Itabuna, um dos maiores eventos de prevenção e tratamento da doença em todo o mundo.

Inicialmente Clínica de Olhos de Itabuna e em seguida Hospital de Olhos Beira Rio, há quatro anos tornou-se o Hospital Beira Rio, com a ampliação de serviços que vão além da área oftalmológica.

O Hospital Beira Rio possui uma estrutura completa que oferece serviços de excelência em todas as áreas da oftalmologia e um moderno Day Hospital, com capacidade para realizar cirurgias de todas as especialidades médicas, de baixa e média complexidades. O HBR conta ainda com o Centro Avançado em Retina e Vítreo (CARV), a Unidade de Cirurgia Refrativa (UCR) e modernos setores como o de Lentes de Contato e Cirurgia Plástica Ocular.

Ao longo desses anos, o Hospital Beira Rio vem passando por um processo permanente de modernização e capacitação de seu corpo clínico e colaboradores, sempre com foco no atendimento de qualidade aos pacientes. A excelência dos serviços prestados pelo HBR foi reconhecida com a conquista do Iso 9001, um selo de qualidade, sustentabilidade e responsabilidade social, dentre inúmeros outros prêmios conquistados ao longo de sua trajetória.

ESPÍRITO EMPREENDEDOR

O corpo clínico do Hospital Beira Rio conta com mais de 20 médicos, entre os quais as novas gerações com os filhos dos sócios-fundadores. A Superintendência Médica é assinada pelo Dr Rafael Andrade que possui trajetória profissional reconhecida internacionalmente, mas que decidiu manter suas raízes no Sul da Bahia.

Essa nova geração, além da qualificação, mantém a chama empreendedora que faz do Hospital Beira Rio uma unidade de saúde de referência, em permanente processo de modernização, encarando o futuro com otimismo dos pioneiros, que sempre acreditaram e continuam acreditando nas potencialidades do Sul da Bahia.

ATUAÇÃO SOCIAL

O envolvimento com a sociedade sempre foi prioridade e uma importante ação do Hospital Beira Rio é a realização anual, em parceria com a ONG Unidos pelo Diabetes, do Mutirão do Diabetes de Itabuna, idealizado e coordenado pelo Dr. Rafael Andrade. O Mutirão tem seu modelo replicado em mais de 40 cidades brasileiras.