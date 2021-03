Hospital Costa do Cacau abre mais 10 leitos de UTI para pacientes com Covid-19

Foram abertos nesta quarta-feira (17), no Hospital Regional Costa do Cacau (HRCC), em Ilhéus, mais 10 leitos de UTI para atendimento a pacientes infectados pelo coronavírus. A unidade conta agora com 39 leitos de UTI, 26 clínicos e oito unidades de assistência respiratória (UAR) dedicados ao combate à Covid-19.

De acordo com o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, o Governo do Estado tem feito esforços diários para a abertura de novos leitos clínicos e de terapia intensiva, a fim de mitigar os efeitos da pandemia. “É importante lembrar que a abertura de novos leitos não reduz a contaminação pelo coronavírus. Se a taxa de transmissão permanecer alta, a necessidade por leitos vai seguir crescendo. Precisamos da ajuda de toda a população, com uso de máscara, distanciamento social e higiene frequente das mãos”, alerta o secretário.

A macrorregião Sul possui 334 leitos ativos para tratamento da Covid-19, sendo 148 de UTI. Os municípios que ofertam leitos exclusivos para esta patologia são Ilhéus, Camacan, Itabuna, Jequié e Valença.