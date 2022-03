Hospital da Criança será referência para 26 municípios da região de Jequié

Com tecnologia de ponta e atendimento de excelência, o Hospital da Criança, no município de Jequié, será inaugurado pelo governador Rui Costa nesta segunda-feira (21). A unidade, construída em forma de castelo, atenderá crianças residentes em 26 municípios da região.

O espaço vai abrigar a emergência pediátrica, composta por 23 leitos destinados ao internamento pediátrico clínico, 9 de observação, 11 poltronas para medicação/hidratação/ nebulização e 2 leitos de estabilização, além de consultórios, sala de acolhimento e brinquedoteca.

Com equipe multiprofissional, a primeira etapa do Hospital da Criança de Jequié contará com 174 profissionais, entre enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e fisioterapeutas. A equipe médica especializada será composta por neuropediatra, dois cirurgiões pediátricos e 12 pediatras.

Feira Cidadã

Também nesta segunda-feira (21), os moradores de Jequié e região terão acesso aos serviços de saúde e cidadania da Feira Cidadã. Realizada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), a 56ª edição da feira deve atender cerca de 10 mil pessoas.

Para ter acesso aos serviços, é preciso apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de vacinação com as doses em dia. Em 2022, a Feira Cidadã já passou pelos municípios de Seabra, Vitória da Conquista e Salvador.

Mais ações

Ainda em Jequié, o governador vai entregar a pavimentação em CBUQ no trecho entre a BR-330 e o acesso ao conjunto penitenciário estadual. Assinará também ordens de serviços para pavimentação em CBUQ no trecho entre os acessos a BR-330 e Jequié e para modernização dos colégios estaduais Professora Faraildes Santos, Luiz Viana Filho e Luísa Mahim. Por fim, Rui autoriza ordem de serviço para implantação dos sistemas de esgotamento sanitário (SES) dos loteamentos Vila Aeroporto e Vila Vitória.

Fotos: Rafael Menezes/Sesab