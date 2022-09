Hospital de Base completa 24 anos com nova fase de avanços e conquistas

Nesta terça-feira, 27, o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, administrado pela Fundação de Atenção à Saúde (FASI), completa 24 anos de existência com uma programação no auditório da unidade hospitalar, a partir das 09h.

A solenidade de abertura, terá a execução do Hino Nacional, formação da mesa, momento religioso, a apresentação do relatório de gestão de 2022 e projetos do HBLEM, seguido do discurso das autoridades presentes.

Muitas conquistas alcançadas no HBLEM no último ano, foram destacadas pelo diretor-presidente da FASI, Roberto Pacheco Jr. A humanização, com foco na qualificação profissional, através de treinamentos das equipes assistenciais, foi uma delas.

O Projeto LEAN na Emergência, trouxe ferramentas de gestão que vêm reduzindo o tempo de espera no atendimento do Pronto Socorro. Iniciativas que visam a prática compartilhada, como a Roda de Gestão, também estão sendo trabalhadas com encontros semanais, promovendo a construção coletiva, na busca pela qualidade nos serviços de saúde.

O Huddle, uma espécie de reunião rápida duas vezes ao dia, é outra importante ferramenta incorporada à rotina da equipe assistencial nos últimos meses, que vem surtindo efeitos positivos.

Serviços como o mutirão de cirurgias eletivas que visa reduzir a fila na procura de serviços como histerectomia e a abertura de 10 novos leitos de UTI geral, também são algumas das conquistas no HBLEM. “A gente precisa dar ao Hospital de Base o tamanho que ele merece”, frisa Roberto.

Vale ressaltar, que o Governo Municipal, através da gestão do prefeito Augusto Castro (PSD), tem investido forte no HBLEM, através de recursos próprios, fato considerado inédito nos seus 24 anos de existência. A reforma da unidade hospitalar, é uma das grandes apostas do Governo atual.

Considerado um hospital do povo, o Hospital de Base de Itabuna é referência nas áreas de ortopedia e traumatologia, sendo destaque na esfera municipal do estado da Bahia.