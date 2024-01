Hospital de Base dá início à segunda fase das obras com ampliação do novo prédio

Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), segue em ritmo acelerado com as obras de ampliação, modernização e reforma.

A segunda fase do projeto, que contempla a ampliação da unidade hospitalar, se iniciou no final de 2023 com a demolição da antiga fachada do prédio, limpeza e terraplanagem. A fundação já foi executada.

Agora, todo o trabalho da equipe da Companhia de Desenvolvimento do Estado da Bahia (CONDER) está concentrado na implantação dos pilares para dar seguimento às estruturas e superestruturad.

Segundo o engenheiro civil do Hospital de Base Sailon Cecílio as obras estão sendo executadas com o hospital em pleno funcionamento, sem que haja nenhuma interferência no atendimento. “Estamos mantendo a padronização e o cuidado em relação aos protocolos de segurança dos colaboradores, pacientes e acompanhantes do hospital”, afirmou.

Vale destacar que a primeira fase das obras, que constou da instalação dos módulos provisórios (Centro Administrativo e parte do Pronto Socorro) e a requalificação do CTI II, foi de extrema importância para que a ampliação do hospital pudesse começar.

As obras são uma realização do Governo do Estado e estão sendo executadas pela Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB) e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), fruto da parceria da atual gestão do Prefeito Augusto Castro. Ao todo estão sendo investidos cerca de R$ 60 milhões.