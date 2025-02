Hospital de Base de Itabuna convoca mais candidatos aprovados em concurso público

Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, instituição administrada pela Fundação de atenção à Saúde de Itabuna (FASI), está convocando mais candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2023 da Prefeitura de Itabuna. A Portaria nº 0043/2025 foi publicada na edição eletrônica do Diário Oficial do Município nesta sexta-feira, dia 7.

Ao todo, são 41 candidatos aprovados no Concurso para as funções de Assistente Social, Assistente Administrativo, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Psicólogo, Nutricionista e Técnico de Radiologia. Todos estão sendo informados via correio eletrônico (e-mail) pelo Departamento Pessoal da unidade hospitalar

Os convocados devem comparecer ao RH do Hospital de Base para dar início aos processos de avaliação psicológica, recebimento de exames admissionais e a documentação para a efetivação dos contratos em um prazo de 30 dias, a partir da data de comprovação dos requisitos determinados no Edital antes de tomar posse.

Esta é a segunda chamada de aprovados no Concurso Público. A posse dos candidatos está prevista para o mês de março deste ano. Os demais candidatos aprovados deverão aguardar uma nova convocação, seguindo a lista de classificação, à medida que a instituição necessitar.

A convocação de mais uma lista de candidatos aprovados no concurso da FASI é mais um compromisso da gestão do prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), com o objetivo da renovação de profissionais do quadro de servidores municipais.