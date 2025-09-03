Hospital de Base de Itabuna encerra Agosto Lilás com Roda de Conversa

Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, administrado pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), encerrou a Agosto Lilás – campanha nacional de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher com uma roda de conversa na quinta-feira passada, dia 28.

Realizado no auditório da instituição hospitalar e organizado pelo Núcleo de Humanização em parceria com o setor de Comunicação, o evento trouxe como tema central “Por uma vida sem violência”. O objetivo foi estimular a reflexão entre colaboradores e fomentar o debate sobre o papel da informação como ferramenta de transformação social e de prevenção da violência contra a mulher.

A coordenadora da Patrulha Guardiã Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM), Núbia Oliveira, apresentou dados e destacou as diferentes formas de violência doméstica – física, psicológica, moral, patrimonial e sexual.

Também ressaltou a importância do trabalho integrado com outros órgãos da rede de proteção, assegurando o cumprimento das medidas judiciais e oferecendo acolhimento humanizado às vítimas. “Quando recebemos uma denúncia, mesmo que seja durante um horário de descanso, interrompemos tudo. O mais importante é salvar e preservar a vida de uma mulher”, afirmou.

A vereadora Wilmaci Oliveira (PCdoB) reforçou a relevância do debate em todos os espaços da sociedade. “Não basta acompanhar as estatísticas que ceifam a vida de tantas mulheres. Precisamos nos apoiar mutuamente e levantar a voz. Só assim será possível romper o ciclo da violência”, destacou.

Para a coordenadora do Núcleo de Humanização, Elisângela Catapreta, a iniciativa cumpriu sua missão. “Representamos a voz das mulheres que perderam suas vidas e daquelas que ainda sofrem violência. Que possamos manter essa reflexão e ser multiplicadores da informação. Temos 365 dias no ano para salvar vidas”, concluiu.