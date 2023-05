Hospital de Base de Itabuna encerra programação da Semana da Enfermagem com Gincana Interativa

Semana da Enfermagem movimentou o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde (FASI), no período de 12 a 19 deste mês. Mas, as atividades foram encerradas na sexta-feira, com homenagem aos técnicos e auxiliares de enfermagem, cuja data foi comemorada no sábado, dia 20.

Os profissionais foram recepcionados pela Direção-Executiva do Hospital de Base e a Coordenação de Enfermagem no refeitório da unidade hospitalar com lanches, bolo temático e brindes, ao som do cantor Christiano Reiz. A última atividade foi uma gincana interativa na qual a equipe do CTI I foi a vencedora do Quiz.

Iniciativa da Coordenação Geral de Enfermagem e do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS), o evento teve como objetivo homenagear, valorizar e destacar o trabalho da equipe de enfermagem: enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam na unidade hospitalar.

Diversas ações foram destaque na programação: palestra motivacional, capacitações, minicursos, Pit-Stop e sessão de cinema sobre Higienização das Mãos, além do serviço de Auriculoterapia.

A técnica de enfermagem Clécia Rodrigues ficou muito feliz com a homenagem. “Vejo um cuidado maior com os funcionários. A equipe que preparou essa homenagem para a gente está de parabéns”, declarou.

Já Luilma Santos comentou sobre a importância do técnico de enfermagem. “Minha profissão é tudo. Nem todo mundo tem coragem de fazer o que a gente faz”, declarou.

O coordenador geral de enfermagem, Eduardo Oliveira, comentou que a Semana de Enfermagem deste ano, teve enfoque em jornadas científicas e palestras e atividades interativas.

“Visamos discutir as novas práticas desenvolvidas, através de estudos científicos com a equipe, bem como a importância da Enfermagem para nossos usuários. Conseguimos integrar nossa equipe e retribuir um pouco do carinho que é ofertado diariamente”, concluiu.

Coordenações e Núcleos que contribuíram para o evento: Enfermagem, Ambulatório, Centro de Estudos, Fisioterapia, NEPS, NQH, NSP, CTIs I e II, SESMT/CEREST, SCIH, além da participação de Pricila Martins, Doutora em Psicologia Cognitiva, preceptores e alunos da Faculdade Anhanguera.