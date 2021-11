Hospital de Base de Itabuna isola pacientes e contém surto de Covid-19

Depois de isolar na Enfermaria B do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães (Hblem) pacientes com o novo coronavírus, confirmados com exames de antígenos e RT-PCR, a direção da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (Fasi) afirma que o surto foi contido e isolado. Na segunda-feira passada, dia 22, 38 pacientes foram submetidos à testagem e 17 deles tiveram resultado positivo para o Covid-19.

Desde a confirmação dos casos positivos, a direção da Fasi colocou em prática o Plano de Contingência para COVID, isolado os pacientes positivos dos demais, intensificando as medidas protetivas e diminuindo o trânsito de acompanhantes e estudantes no Hospital. A direção informa que todos os pacientes são testados antes do internamento e realização de cirurgias.

“Todos os pacientes de duas enfermarias foram testados, além de acompanhantes e profissionais. Os pacientes que testaram positivo foram imediatamente isolados”, explicou a presidente da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (Fasi), Fernanda Ludgero, acrescentando que dois pacientes foram colocados na UTI – Covid para melhor monitoramento.

Atualmente, o Hospital de Base conta com oito leitos clínicos e 20 de UTI exclusivamente para pacientes sintomáticos para a Covid-19. A direção trabalha para conseguir vagas em hospitais de Ilhéus e Camacan visando a transferência, já contando com o suporte da Central de Regulação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), haja vista que a UPA Monte Cristo é a porta de entrada de primeira escolha para casos sintomáticos e que encaminha pacientes para leitos de internação para em formato de porta aberta no Hospital de Base, precisando o hospital de manter leitos de retaguarda para esses casos.