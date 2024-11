Hospital de Base de Itabuna promove Pit-Stop Novembro Azul

O corredor do Hospital Luís Eduardo Magalhães, instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), foi palco do Pit-Stop Novembro Azul, na quinta-feira, dia 21.

Voltada para a promoção da saúde masculina, a ação de conscientização foi promovida pelo Núcleo de Educação Permanente (NEPS) e trouxe à tona a importância da prevenção do câncer de próstata, doença que afeta a cada ano milhares de homens no Brasil.

O objetivo foi informar, esclarecer dúvidas e incentivar os homens à prevenção da doença, através de exames como PSA, por exemplo.

A ação aconteceu com o apoio dos alunos do curso de graduação em Enfermagem da UNEX e a Coordenação Geral de Enfermagem, Núcleo da Qualidade Hospitalar (NQH), Núcleo de Humanização, Ambulatório e Comissão de Feridas da unidade hospitalar e constou de atividades educativas, panfletagem e cuidados com a saúde, através da aferição de pressão e teste de glicemia.

O controlador de acesso do hospital, José Bomfim, achou a ação interessante. “Aferi minha pressão, verifiquei a glicemia e o resultado foi positivo. É muito importante para a detecção de algum problema de saúde e dá continuidade com outros exames. O homem tem de se cuidar, não é?!”, disse.

Já Marcelo Santana, que é colaborador da manutenção, aprovou a ação. “Achei importante, muito proveitoso. Comigo estava tudo em ordem”, falou.

Para o assessor de gestão, Cláudio William, o evento foi muito importante. “A gente fica feliz com esse cuidado com a nossa saúde”, declarou.

A enfermeira do NEPS, Camila Valença, comentou que o evento superou as expectativas e atraiu um número grande de participantes.

“A prevenção é o caminho mais eficaz para o combate ao câncer de próstata. Queremos que os homens se sintam à vontade para buscar ajuda e tirar suas dúvidas, sem medo do preconceito ou da desinformação”, afirmou.

O Pit-Stop Novembro Azul marcou a luta contra o câncer de próstata no Hospital de Base e serviu como um lembrete de que quando se trata da saúde do homem a conscientização e a prevenção são as melhores aliadas.