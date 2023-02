Hospital de Base de Itabuna prossegue com a reforma de móveis hospitalares

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), prossegue com as reformas de móveis hospitalares que corriam risco de descarte. Com a ação, busca honrar o compromisso da diretoria e colaboradores e o cuidado com o patrimônio público e a sustentabilidade.

Desta vez, estão passando por medidas para o reaproveitamento de mesas de cabeceira hospitalares. Elas são utilizadas próximas aos leitos dos pacientes para a guarda dos seus pertences e também servem como apoio durante as refeições.

As peças estão sendo reformadas por um dos colaboradores do Setor de Manutenção do Hospital de Base Américo Pereira Chaves. Fora do seu expediente, ele de trabalha e contribui com a mão de obra para a reforma do mobiliário, deixando as mesas prontas para novamente serem usadas. A reforma envolve a remoção de parte da tinta com ferrugem (oxidação), troca das roldanas e de puxadores e ajustes na bancada.

O trabalho de resgate desse tipo de material tem ajudado o Hospital de Base a reduzir custos na aquisição de novos móveis hospitalares. Para se ter ideia, mesas de cabeceira novas chegam a custar em torno R$753,00.

Para o diretor-presidente da FASI, Roberto Pacheco Jr, a equipe do Setor de Patrimônio tem um papel fundamental nesse trabalho de reformas. “Nossos colaboradores fazem a diferença. Eles estão sempre buscando fazer triagem minuciosa a fim de recolher peças que ainda podem ser reaproveitadas e reutilizadas. Isso gera um impacto positivo, através de uma gestão sustentável”, concluiu.