Hospital de Base de Itabuna realizou mais de 400 mil procedimentos em 2024

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, que foi ampliado através de uma parceria entre a Prefeitura de Itabuna e o Governo do Estado, é uma referência no atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) recebendo pacientes de cerca de 120 municípios do Sul, Extremo-Sul, Baixo Sul e Sudoeste da Bahia.

Os números revelam a dimensão do atendimento no Hospital de Base. Em 2024, foram realizados 65.685 atendimentos, 321.081 exames, 3.830 cirurgias (média de 348 procedimentos/mês), 4.672 sessões de escleroterapia, 3 captações de múltiplos órgãos (cada captação beneficiou de 5 a 7 pacientes) e 19 captações de córneas que beneficiaram 38 pacientes.

Agora, no primeiro bimestre de 2025, já foram realizados 44.123 exames, 12.120 atendimentos, 1.131 internamentos, 780 sessões de escleroterapia e 548 cirurgias. Esses números devem ser ampliados com a inauguração do Novo Hospital de Base, prevista para sexta-feira, dia 14.

A unidade, que teve investimentos no total de R$ 75 milhões, contará com um Pronto-Socorro, Setor de Bioimagem, Centro Cirúrgico, com seis salas, e duas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), totalmente equipados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB).

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), enfatizou a importância da ampliação do hospital para a população regional.

“A expansão do Hospital de Base representa um grande avanço para a saúde pública da nossa cidade e de toda a região. Com essa nova estrutura, conseguiremos oferecer um atendimento ainda mais qualificado e humanizado, garantindo que os pacientes tenham acesso a tratamentos de alta complexidade sem precisar se deslocar para outras cidades”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, destaca que “o Hospital de Base é referência em politraumas e urgência e emergência pelo SUS e essa ampliação após 25 anos de implantação é extremamente importante, porque oferta uma nova estrutura de pronto-socorro, centro cirúrgico, leitos de UTI, atendendo a demanda regional por serviços de saúde pública de qualidade”, declarou.

HOSPITAL-ESCOLA

Considerado como um Hospital-Escola tornou-se referência para estudantes e profissionais da saúde que realizam estágio prático nas áreas de Medicina (internato), Enfermagem, Psicologia, Nutrição, Odontologia, Fisioterapia e Radiologia.

A unidade hospitalar possui dois Programas de Residência Médica, nas áreas de Cirurgia Geral e Clínica Médica, responsáveis pela formação até agora de 38 médicos renomados, a exemplo da secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, o urologista Gabriel Rodrigues e o cirurgião do aparelho digestivo Danilo Caires, que atuam no hospital.

O diretor técnico-médico do HBLEM, Dr. Paulo Medauar, destaca que o Hospital de Base é uma instituição de saúde de grande relevância para a região e fala do orgulho que sente em trabalhar há 22 anos na unidade hospitalar.

“Há 26 anos este hospital vem salvando vidas. Estamos muito felizes com esse momento especial da inauguração do Novo Hospital de Base. Pretendo trabalhar aqui enquanto Deus me der vida e saúde!”, concluiu o médico.