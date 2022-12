Hospital de Base de Itabuna recebe primeiros alunos de Medicina da FASA

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, administrado pela Fundação de Atenção à Saúde (FASI), recebeu no último semestre do ano, os primeiros alunos para o internato de medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASA).

É nessa etapa do curso que os estudantes passam pelo estágio curricular obrigatório, no qual recebem treinamento prático e cotidiano da profissão dentro de um hospital. O convênio com a instituição de ensino superior foi firmado em 2018, com o Programa de Residência Médica, e tem como contrapartida a entrega de materiais hospitalares da FASA para a unidade hospitalar.

A entrega mais recente de itens hospitalares realizada pela FASA aconteceu no mês de novembro. Na ocasião, o supervisor médico do Hospital de Base, Fernando Alves Júnior, recebeu tesouras, duas lâmpadas para laringoscópio, dois cabos de bisturi, um carro de emergência com tampo inox, mesa instrumental cirúrgica inox, um envoltório duplo quadrado, um campo operatório duplo, pinças anatômicas, lâminas em aço inox e um aspirador.

O médico destacou que a chegada do material hospitalar foi de extrema importância para dar suporte à demanda de atendimento aos pacientes do Hospital de Base. “Esses materiais são de grande valia para o nosso hospital, que atende integralmente pelo SUS e é ‘Portas Abertas’ para urgência e emergência”, declarou Fernando.

A médica e coordenadora do Curso de Medicina da FASA, Mércia Margotto, comentou que a contrapartida visa a melhoria da qualidade do ensino e da saúde da comunidade. “Esse trabalho é de muita importância para as regiões Sul e Extremo-Sul da Bahia. Uma vez que melhoramos o ensino dos residentes e dos alunos, quem ganha é a comunidade”, disse.

O Hospital de Base de Itabuna é referência na região como hospital-escola que recebe alunos de diversas instituições de ensino de nível superior e técnico da área da saúde para estágio prático, com destaque para o internato de medicina. Além disso, dispõe dos Programas de Residência Médica em Clínica Médica e Cirurgia Geral.