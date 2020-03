Hospital de Base de Itabuna será exclusivo para casos de coranavírus

A partir da meia-noite desta sexta-feira (27), o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, passará a ser a unidade de referência no sul da Bahia, para atender exclusivamente a casos suspeitos e/ou confirmados de Covid-19. É o que informa nota pública assinada pelo diretor médico do HBLEM, Eduardo Kowalski Neto.

A mensagem cita ofício encaminhado pela Secretaria Estadual de Saúde, segundo a qual todas as demais situações de saúde deverão atendidas nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e no Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus.