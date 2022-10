Hospital de Base de Itabuna vai ficar maio; vai passar por uma reforma

Quatro meses depois de o governador Rui Costa (PT) ter anunciado as obras de ampliação do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães (HBLEM), foi publicado, dia 6, no Diário Oficial do Estado Aviso de Licitação nº 138/22 para contratação integrada da empresa especializada para elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras de ampliação e reforma do HBLEM.

As obras de ampliação visam aumentar a capacidade de atendimento da unidade hospitalar de Itabuna com mais leitos de UTI, seis salas para centro cirúrgico, área para diagnóstico de imagens, Pronto-Socorro, emergência, Raios-X, ressonância, tomografia, ultrassom, endoscopia, agência transfusional, CME e apoio administrativo.

A obra, que será realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB), com apoio da Prefeitura de Itabuna, foi anunciada pelo governador no começo de junho e confirmada ao prefeito Augusto Castro pela secretária Adélia Pinheiro que garantiu que o projeto da propriedade da SESAB, já está autorizado pelas instâncias da Divisão de Vigilância Sanitária do Estado (DIVISA).

Para o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), a publicação do Aviso de Licitação reforça o compromisso do governador Rui Costa com a população regional que tem no Hospital de Base atendimento “portas abertas”, desde sua inauguração há 24 anos. “Esta será a primeira grande intervenção para que a unidade hospitalar amplie a prestação de serviços. A obra será um marco da minha gestão na busca da melhoria das condições da unidade”, expressou.

O prefeito elencou outras intervenções já executadas no Hospital de Base, a exemplo da implantação do Centro de Imagens e Ressonância Magnética e Arco Cirúrgico no primeiro ano de sua gestão, o que se refletiu em agilidade e qualidade do serviço prestado aos atendimentos agendados via Central de Regulação ou diretamente aos pacientes internados no hospital.

Segundo o Aviso de Licitação publicado, o Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no site da CONDER (http://www.conder.ba.gov.br) no campo licitações, a partir do dia 10. A abertura do processo licitatório está programada para às 9h30min do dia 20 de dezembro na Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER).