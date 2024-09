Hospital de Base destaca inauguração de Câmara Fria nas comemorações do Dia do Nutricionista

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), comemorou de forma antecipada, na sexta-feira, dia 30, o Dia do Nutricionista.

Os profissionais de Nutrição foram surpreendidos no auditório da unidade hospitalar, com uma bela homenagem, café da manhã especial e presentes. A festa foi preparada pela coordenação do setor em parceria com o Núcleo de Humanização.

No refeitório, com decoração temática, o almoço também foi diferenciado: fricassê de frango e frango grelhado ao molho de presunto e bacon. Espetinhos de frutas, bolo e doces foram servidos na sobremesa para homenagear os profissionais da Nutrição.

O grande destaque da data foi a inauguração da câmara fria adquirida pela FASI para a nutrição hospitalar. Diferente dos refrigeradores tradicionais, o equipamento comporta um volume muito maior de itens alimentícios e proporciona controle máximo sobre a temperatura interna.

O equipamento é capaz de manter a integridade dos produtos perecíveis, o controle de temperatura, o armazenamento adequado dos alimentos, o isolamento térmico e o resfriamento para que os produtos se mantenham frescos e nas condições ideais para o consumo.

A nutricionista e coordenadora do setor, Maria Luiza Souza, comentou que o equipamento trouxe melhorias significativas para o serviço de nutrição e dietética, a partir da conservação adequada dos alimentos, maior eficiência operacional e redução de custos.

“Esses benefícios impactam diretamente a qualidade do serviço prestado, contribuindo para a satisfação dos usuários e a sustentabilidade do serviço”, declarou.

O diretor-presidente da FASI, Marcone Amaral, destacou que “o investimento na câmara fria foi fundamental para atender às necessidades específicas do Hospital de Base, contribuindo de forma eficaz para a garantia da segurança alimentar e a eficiência operacional”.

A aquisição do equipamento atende à Resolução RDC Nº 216, de 15 de setembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que estabelece procedimentos de boas práticas para serviço de alimentação, garantindo as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado.