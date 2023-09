Hospital de Base inicia a Campanha Setembro Verde com entrega de lacinhos

Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, através da Organização de Procura de Órgãos (OPO Sul) deu início na manhã desta sexta-feira, dia 1º, à Campanha Setembro Verde 2023. A unidade hospitalar é vinculada à Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI).

A campanha, que conta com o apoio da Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, traz como tema: “Doe VIDA para o AMOR DA VIDA de alguém”.

O objetivo é sensibilizar a população sobre o sentimento de ter alguém que a gente ama a espera por um transplante e despertar nas pessoas o desejo de ser um doador de órgãos e tecidos. “A doação de órgãos é um ato de amor que ajuda a salvar vidas!”, declarou a coordenadora da OPO Sul, Silvana Batista.

A primeira ação foi a entrega dos lacinhos verdes, símbolo da campanha, para os colaboradores, acompanhantes de pacientes e estudantes de medicina que fazem internato na unidade hospitalar.

A cada entrega, a equipe da OPO Sul aproveitava para dialogar com as pessoas sobre o tema e conscientizá-las da importância de comunicar aos familiares o desejo de ser um doador de órgãos. Débora Ferreira dos Santos, que acompanha o pai internado no HBLEM, apoia a doação de órgãos. “Já avisei à minha família que sou uma doadora de órgãos”, disse.

Venâncio Lonczynski, um dos internos de medicina da Faculdade Santo Agostinho Itabuna (FASA), contou que o sogro dele aguarda por um transplante renal, em São Paulo.

“A gente está compartilhando do sentimento de vocês, divulgando essa campanha bonita e a importância de as pessoas terem vontade de doar um órgão para que a vida de alguém continue com saúde e com dignidade”, declarou o futuro médico.

O Hospital de Base de Itabuna sempre foi atuante na causa da doação de órgãos, sendo há 13 anos sede regional da OPO.

Desde então muitas ações de conscientização e mobilização foram realizadas pela equipa da Organização no hospital e em várias instituições públicas e privadas de Itabuna.