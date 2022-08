Hospital de Base investe em capacitações para otimizar o atendimento a pacientes 

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, através do Núcleo de Educação em Saúde Permanente (NEPS), promoveu entre os dias 17 e 19, três capacitações voltadas para os profissionais da enfermagem e da farmácia.

A primeira foi sobre “Mantas Térmicas: Prevenção e Controle da Hipotermia no Perioperatório”. As Mantas Térmicas são equipamentos amplamente utilizados em centros cirúrgicos e UTI, cujo objetivo é aquecer o paciente. De acordo com a norma NBR -7256/2005, a temperatura deve ficar entre 18 e 22º C e a umidade relativa entre 45 e 55%.

A coordenadora do NEPS, Fabiana Souza, comentou que a intenção foi ensinar à equipe como proporcionar o equilíbrio hemodinâmico em pacientes das UTIs e do Centro Cirúrgico. “O paciente perde calor por diversos motivos, a começar pelo ambiente refrigerado e frio dos centros cirúrgicos e as mantas são muito importantes durante o período perioperatório, que compreende o pré e pós-cirúrgico”, explicou.

A segunda capacitação sobre “Coleta de Exames Laboratoriais” que, segundo Fabiana, foi importante para o envolvimento entre equipes de enfermagem e laboratório no sentido de tornar mais rápido o atendimento dos pacientes da Emergência do Hospital de Base. “A humanização da assistência ao paciente é uma prioridade. Partindo dessa premissa, o hospital, através do NEPS, está sempre promovendo essas capacitações”, completou.

A terceira abordagem foi direcionada aos profissionais da farmácia sobre a “Qualidade do Medicamento”, com o objetivo de conscientizar os colaboradores sobre a importância de manter a temperatura adequada, tanto do ambiente da farmácia, quanto da geladeira.

“Isso implica na redução de perdas de medicamentos, evita o desperdício e garante a integridade química, física e microbiológica dos medicamentos que temos na farmácia”, concluiu Dioney Guimarães, coordenadora do setor.

O diretor-presidente da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), que administra o Hospital de Base de Itabuna, Roberto Pacheco Jr, reforça que a diretoria executiva “busca constantemente capacitar a equipe assistencial da unidade hospitalar para oferecer um atendimento de excelência aos seus pacientes”.