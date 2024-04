Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães empossa aprovados no Concurso Público

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães (HBLEM), instituição administrada pela Fundação de atenção à Saúde de Itabuna (FASI), empossou na manhã de terça-feira, dia 2, os candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2023 realizado pela Prefeitura de Itabuna, através da empresa Objetiva Concursos.

No primeiro momento, foram convocados 50 candidatos dos 227 aprovados no concurso para as funções de Assistente Administrativo, Assistente Social, Biomédico, Bioquímico, Contador, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório e Técnico de Radiologia.

Desse quantitativo, 42 compareceram ao Setor de Recursos Humanos para dar início ao processo de admissão, que constou de realização de exames, avaliação psicológica, efetivação dos contratos e cerimônia de posse.

Os novos funcionários efetivos da unidade hospitalar foram recepcionados no auditório pelas coordenações de Recursos Humanos, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho(SESMT), Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS), Núcleo da Qualidade Hospitalar (NQH), Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), Laboratório, Farmácia, Pronto-Socorro, Enfermagem, Fisioterapia, Bioimagem e Nutrição.

A coordenadora do Setor de Recursos Humanos, Sione Rios, que representou a Direção-Executiva e conduziu a assinatura do ato de posse, destacou que a vinda dos novos funcionários vai agregar mais valor à equipe do HBLEM.

“A troca de conhecimento entre os que já fazem parte do quadro de funcionários e os que estão chegando vai tornar o atendimento aos nossos pacientes ainda mais eficaz”, declarou.

A próxima etapa será o treinamento teórico e prático dos efetivados que vai acontecer até o dia 11, com carga horária diária de 8 horas. O cronograma do treinamento já conta como carga horária de admissão.

Vale salientar que os demais candidatos aprovados vão aguardar uma nova convocação, seguindo a lista de classificação, à medida que a instituição hospitalar tiver necessidade.