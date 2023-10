Hospital de Base Luis Eduardo Magalhães faz o pagamento do piso da enfermagem

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), realizou na terça-feira passada, dia 10, o pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem. Ao todo, 356 colaboradores contratados e 46 efetivos entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, receberam os valores retroativos de maio a agosto.

O diretor-presidente da FASI, Roberto Pacheco Jr., e o diretor-administrativo- financeiro, Vladson Cruz, comemoraram a vitória da categoria e destacaram a importância desses profissionais para a unidade hospitalar.

“O prefeito Augusto Castro firmou o seu compromisso e pagou o piso da categoria. Parabenizamos a todos os profissionais da enfermagem que são essenciais para a área da saúde no Brasil”, declarou Roberto Jr. A enfermeira do Pronto-Socorro, Débora Bispo, expressou sua alegria pela conquista. “É uma satisfação a gente receber essa parte do complemento. De tantas lutas que a enfermagem vem tendo, essa é uma vitória que deixou todo mundo feliz”, comentou.

A enfermeira Aline Batista, que trabalha no mesmo setor, também comemorou. “O retroativo caiu, graças a Deus! Nós merecemos essa vitória. Obrigada ao prefeito Augusto Castro!”, completou.

Já Caetano, que é técnico de enfermagem de uma das enfermarias, lembrou que essa é uma luta de 30 anos. “Eu tenho mais de 27 anos nesta carreira. Estou contente e agradeço a Deus por essa conquista e ao Hospital de Base, na pessoa de Roberto Pacheco, por essa oportunidade. É um gestor que com todas as dificuldades, conseguiu realizar hoje, o sonho de todos nós”, finalizou.