Hospital de Base passa a operar novo arco cirúrgico e cirurgias são retomadas

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães,instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), já está operando um novo e moderno arco cirúrgico, modelo ZIEHM 8000.

Com a chegada do novo equipamento, as cirurgias, que ficaram temporariamente suspensas, foram retomadas na unidade hospitalar.

O equipamento, de última geração, testado e aprovado para procedimentos cirúrgicos e ortopédicos, combina tecnologia de imagem avançada, monitor de alta resolução e tela plana, o que o posiciona como a preferência entre especialistas em ortopedia,gestão da dor, traumatologia e urologia.

O diretor-presidente da FASI, Marcone Amaral, destacou que o Hospital de Base é um importante polo de saúde que beneficia pacientes deItabuna e de mais de 120 municípios.

“Em média cerca de 300 procedimentos cirúrgicos no HBLEM são realizados por mês e a expectativa é que em breve a capacidade para atender a essa demanda aumente com a ampliação do nosso hospital”,comentou.

Além da aquisição do novo equipamento, o Hospital de Base conta ainda com outro arco cirúrgico, que está em fase final dos ajustes técnicos para voltar a funcionar. “Essa é mais uma conquista importante da atual gestão municipal para a saúde da população de Itabuna”, concluiu Marcone Amaral.