Hospital de Base passa a receber apenas pacientes da microrregião de Itabuna

Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães (HBLEM), instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), a partir do dia 1º de dezembro de 2023, qualificará a sua porta de entrada e vai passar a transferir apenas pacientes da sua microrregião, os quais deverão ser atendidos pelo sistema de regulação SUS do Estado da Bahia.

A mudança no fluxo de atendimento obedece ao Plano Diretor de Regionalização de Saúde do Estado da Bahia – Resoluções CIB nº 132 de 20/09/2007 e nº 57 de 27/03/2008, no qual a unidade hospitalar está inserida na microrregião de Itabuna, composta por 22 municípios: Almadina, Aurelino Leal, Barro Preto, Buerarema, Camacan, Coaraci, Floresta Azul, Gongogi, Ibicaraí, Ibirapitanga, Itabuna, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Jussari, Maraú, Pau Brasil, Santa Cruz da Vitória, São José da Vitória, Ubaitaba e Ubatã.

Para os municípios da Microrregião que não possuem unidade Hospitalar, não será necessária a regulação. São eles: Almadina, Buerarema, Itabuna, Itapé, Maraú, Santa Cruz da Vitória e São José da Vitória. Os demais municípios que não compõem a microrregião de Itabuna deverão encaminhar os seus pacientes para os hospitais referenciados da sua região.

Tais ações são necessárias para ratificar as atribuições e abrangência do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, visando melhorar os serviços prestados aos municípios da sua área de competência.