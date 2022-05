Hospital de Base realiza capacitação sobre cuidados com higiene na Unidade

A higiene no controle de infecções que podem ocorrer dentro de hospitais foi o assunto da 2ª Capacitação em Central de Saneantes Hospitalares e Atualização do Protocolo de Diluição 2022. O assunto foi debatido na tarde de segunda-feira, dia 2, no auditório do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães contando com a participação dos funcionários do Setor de Higiene e Nutrição.

Aberto pela presidente Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), Fernanda Ludgero, e o diretor-administrativo Roberto Gama, ambos frisaram a importância do tema nos cuidados hospitalares.

Entre os palestrantes estava a coordenadora do Serviço de Higiene do Base, enfermeira Daniela Guimarães. Ela abordou assuntos como Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), biossegurança e padronização de diluição dos saneantes hospitalares.

Daniela considera o serviço fundamental na manutenção de um ambiente hospitalar higienizado e seguro nos cuidados aos pacientes. “A higienização do espaço é tão importante quanto a assistência ao paciente, pois todos sabemos que hospitais podem ser um veículo de contaminação e transmitir patógenos”, alerta.

A enfermeira ressaltou que um ambiente higienizado oferece conforto, bem-estar e segurança ao paciente, familiares e do mesmo modo para a equipe de saúde.

O representante regional da Diversey do Brasil, Sandro Bulhões, participou da 2ª Capacitação. “ A equipe de higienização foi composta por 15 funcionários, que após o evento receberam certificado da Diversey”, disse a enfermeira.