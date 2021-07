Hospital de Base retoma cirurgias eletivas; quase 200 pacientes na fila

As cirurgias eletivas, suspensas desde junho por causa da pandemia, voltam a ser oferecidas no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, a partir desta terça-feira (20). Segundo o diretor da unidade, dr. Eduardo Kowalski, a decisão foi tomada por causa da diminuição no número de pacientes internados em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O Base tem 20 leitos de UTI até então destinados exclusivamente aos pacientes com Covid-19, cuja necessidade de intubação acabava impedindo o uso dos kits em caso de necessidade para pessoas operadas.

“As cirurgias eletivas dependem do ambulatório, que também vai funcionar; serão marcados os procedimentos e o médico vai liberar a autorização para internação e essa autorização vai fazer com que o paciente realize o procedimento conforme a marcação do hospital. Há uma demanda reprimida importante, são quase 200 pacientes para serem operados”, explica o médico.

O Hospital de Base, que registra um aumento no número de atendimentos ambulatoriais, seguirá agendando cirurgias também aos sábados. “Com isso, vamos tentar, em poucos meses, agilizar essas demandas que foram reprimidas; é muito importante para a população, que precisa do atendimento”, completa.