Hospital de Base terá mais 20 leitos Covid-19, anuncia Augusto Castro

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), anunciou em entrevista à TV Bandeirantes Bahia nesta segunda-feira (22) a instalação de 20 novos leitos para o tratamento de pacientes com a Covid-19 no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães. Do total, serão 15 leitos clínicos e cinco de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O gestor foi um dos entrevistados no programa Brasil Urgente, apresentado pelo jornalista Uziel Bueno.

Augusto se disse preocupado com a taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTI na cidade. Ele lembrou que Itabuna tem três hospitais, o de Base, que é municipal; Calixto Midlej Filho e Manoel Novaes, da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, mas é o centro prestador de serviços de saúde para o sul da Bahia.

“As medidas que adotei em Itabuna, o prefeito Bruno Reis, em Salvador, e o governador Rui Costa são amargas, mas necessárias. A sociedade sabe dos riscos. Por isso, é preciso evitar aglomerações. Precisamos de esforços concentrados para diminuir as curvas de contaminação”, afirmou o prefeito Augusto Castro durante a entrevista.

Superlotação constante

Tem sido crescente a ocupação dos leitos destinados aos pacientes com a Covid-19 no Hospital de Base, segundo censo diário elaborado pela direção da unidade. No final de semana, por exemplo, todos os leitos clínicos disponíveis estavam ocupados. E dos 28 leitos de UTI, apenas quatro estavam disponíveis.

“Hoje o cenário permanece o mesmo. Apesar do quadro de ocupação ser bastante dinâmico, na manhã desta segunda-feira, apenas quatro leitos de UTI estavam disponíveis”, informa a secretária de Saúde, Lívia Mendes Aguiar.

Do percentual de pacientes internados em UTI, ainda de acordo com o censo, 45% são de Itabuna e 33% de outros municípios. Já dos pacientes que estavam em enfermaria, 50% de Itabuna e 50% de outras cidades.