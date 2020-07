Hospital de Base vai ganhar mais 15 respiradores

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, vai ganhar o reforço de mais 15 respiradores. Atendendo um pedido do município, o Deputado João Carlos Bacelar (PL) solicitou ao Ministério da Saúde a destinação de respiradores para o município de Itabuna.

O equipamento é indicado como suporte ventilatório em pacientes graves, infectados por COVID-19, que apresentem dificuldades respiratórias.

Atualmente, o município conta com 22 unidades de UTI exclusivas para tratamento da Covid-19, sendo 9 no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, 10 no Hospital Calixto Midlej Filho, e 3 unidades pediátricas, no Hospital Manoel Novaes. No Hospital de Base existem ainda 38 leitos clínicos destinados aos pacientes de Covid-19, e com o reforço dos novos respiradores, o Hospital que atende mais de 100 municípios estará com atendimento ampliado.

Desde o início da Pandemia do Novo Coronavírus, a Prefeitura de Itabuna tem realizado investimenos na saúde do município. O Hospital de Base passou por uma ampla reestruturação e hoje consegue atender pacientes da Covid-19 e manter seu atendimento normal, com segurança aos pacientes e profissionais de saúde. O município investiu ainda na UPA 24 do bairro Monte Cristo, que atualmente é o centro de triagem da Covid-19 com oito leitos de estabilização. Além disso, Itabuna é o município do interior da Bahia com o maior índice de testagem.