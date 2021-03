Hospital de Campanha em Itabuna inicia operação na próxima terça

Tem início na próxima terça-feira (30), a operação do Hospital de Campanha em Itabuna, que terá 40 leitos exclusivos para o atendimento a pacientes com o diagnóstico de coronavírus (Covid-19), sendo 20 de UTI. A unidade municipal será administrada pela Fundação Fabamed, que atualmente faz a gestão de aproximadamente 500 leitos, sendo 248 dedicados a Covid-19 nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas, Barra, Seabra e Simões Filho.

O prefeito de Itabuna Augusto Castro, ressalta que o município tem realizado diversos investimentos na área da saúde. “Desde o início do mês implantamos quatro unidades de referência para o atendimento a pacientes suspeitos da Covid-19 e com a abertura do Hospital de Campanha, conseguiremos desafogar a UPA do bairro Monte Cristo, os demais hospitais do município e região pactuada”, afirma o prefeito.

A secretária de Saúde de Itabuna, Lívia Mendes Aguiar, esclarece que “o hospital de campanha atenderá pacientes exclusivamente regulados, o que significa que não realiza atendimentos por demanda espontânea”, pontua a secretária.

Já o presidente da Fundação Fabamed, José Saturnino Rodrigues, destaca que “foi montada uma estrutura moderna e tecnológica e temos uma equipe especializada com um único objetivo: o bem-estar do paciente por meio de cuidados intensivos, com vistas a plena recuperação”, ressalta o presidente.

Com os 40 novos leitos da unidade erguida em terreno anexo ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, no Loteamento Nossa Senhora das Graças, a macrorregião Sul possuirá 390 leitos ativos, sendo 166 de UTI Covid-19. Os municípios que ofertam leitos exclusivos para esta patologia são Itabuna, Ilhéus, Jequié, Camacan e Valença.

Emprego

Além de ampliar a rede assistencial no município, o Hospital de Campanha gera emprego e renda. Ao todo 160 profissionais atuarão na unidade em diversas atividades, a exemplo de técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, maqueiros, dentre outros.