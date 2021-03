Hospital de Campanha muda de local em Itabuna; gripários já estão abertos

Uma verdadeira força-tarefa é percebida em Itabuna, para conter o avanço da Covid-19 e evitar o colapso já sinalizado no sistema de saúde. Por ora, começaram a funcionar dois gripários, para atender a pacientes com sintomas da doença provocada pelo coronavírus. Tais equipamentos estão à disposição nos bairros Lomanto e Parque Boa Vista, das 16 às 22 horas.

Enquanto isso, como anunciou a secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes, foi definido o estacionamento do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães como novo local para ser instalado o hospital de campanha em Itabuna. Antes, seria no espaço do Teatro Candinha Doria, mas foi priorizada a questão logística para a decisão.

Afinal, é no Base que se encontra, por exemplo, toda uma estrutura para auxiliar nas demandas levadas ao hospital de campanha. “O hospital de campanha não consegue ser um hospital completo; senão, seria muito fácil construir sempre hospitais. Alguns serviços de retaguarda a gente precisa ter, como por exemplo: não tem como instalar um tomógrafo num hospital de campanha. E os pacientes de Covid exigem essa tomografia, até para avaliar o quadro de maneira geral. Então, a gente precisava estar mais próximo de um hospital que nos desse esse suporte. [Também] laboratório de análises clínicas, a própria refeição de pacientes… Por isso decidimos; temos uma área propícia aqui”, justificou a secretária de Saúde, Lívia Mendes, em entrevista à repórter Izabela Freitas, da TV Santa Cruz.

Oxigênio e testagem

Dra. Lívia informou que os aparelhos para montagem daquele hospital já estão nas carretas e deverá começar a ser montado a partir deste final de semana. Em seguida, a empresa responsável calcula que serão necessários até 15 dias para o início do atendimento. Lá, conforme disse o prefeito Augusto Castro em dias anteriores, foram confirmados 35 leitos (entre clínicos e de CTI -Centro de Terapia Intensiva), para atender aos casos positivos da Covid.

“Vamos listar os equipamentos necessários, fazer uma tomada de preços, cumprir todos os processos burocráticos e estamos pedindo à empresa que traga o máximo de profissionais suficientes, para que a gente monte o mais rápido possível a estrutura desse hospital de campanha. (…) Como a gente vem falando, não é só colocar o paciente na cama; precisa de toda uma retaguarda”, completou.

A secretária mencionou, ainda, sobre a usina de oxigênio no Hospital de Base como fator a ser considerado nas discussões sobre ampliação de leitos. “Vamos precisar da usina, mas que tenha um reservatório grande, pra que dê suporte a esses 20 leitos de UTI e 20 leitos clínicos; temos uma demanda grande de oxigênio”

A fim de identificar o número de infectados no município, sobretudo aqueles casos assintomáticos (que também transmitem o vírus), prossegue a aplicação de testes rápidos em praças do centro e bairros de Itabuna. Uma forma de captar o avanço da doença, frente ao limite nos leitos abertos nos hospitais de Base e Calixto Midlej Filho e Manoel Novaes.