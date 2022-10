Hospital de Ilhéus abre vagas de emprego através de concurso

A Fundação Estatal Saúde da Família (FESF SUS) abriu seleção pública para contratação para funções técnicas e administrativas no Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus. A FESF SUS é gestora da unidade hospitalar, inaugurada em dezembro do ano passado pelo Governo do Estado.

De acordo com o edital, a seleção abre vaga para Assistente Administrativo, Assistente Social, Enfermeiro Hospitalar, Enfermeiro Intensivista, Enfermeiro Obstetra, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fisioterapeuta Intensivista, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Enfermagem, Técnico em Nutrição e Dietética e Terapeuta Ocupacional.

Todo o edital detalhando as condições previstas na seleção pode ser encontrado no site da FESF (www.fesfsus.ba.gov.br/selecao). As inscrições poderão ser feitas até as 23h59min do dia 23 de Outubro, em modalidade não presencial, encaminhando o Formulário de Inscrição preenchido, juntamente com o envio da documentação comprobatória e dos requisitos básicos para ingresso. Não serão aceitas inscrições presenciais na sede da Fundação Estatal Saúde da Família, via fax, Correios ou outra forma não especificada no Edital.