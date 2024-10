Hospital de Ilhéus recebe sua primeira turma de estagiários em Fisioterapia, Farmácia e Nutrição

O Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, recebeu terça-feira (01) pela manhã a primeira turma de estagiários do décimo e último semestre dos cursos de Fisioterapia, Farmácia e Nutrição da Faculdade Madre Thais e da Faculdade de Ilhéus. O grupo participou do treinamento introdutório, quando é apresentado o conjunto de práticas educacionais e orientadoras, com o objetivo de promover a integração do servidor com os estudantes.

Coordenadora do curso de Fisioterapia, a professora Karla Gresik, comemora a parceria. “Desde que o hospital foi inaugurado e conhecemos a estrutura, a metodologia de trabalho, a cultura da instituição, que a gente só almeja esta interlocução”, lembra. Ela destaca que a integração ao serviço com uma instituição de ensino desta qualidade é fantástica e valiosa.

Referência

“O materno é hospital de referência para a região e tem vários tipos de situações clínicas adversas para que o aluno possa ter contato. É a experiência que ele ganha. Ele vai sair um profissional muito mais capacitado pela experiência que vai ganhar e pelo contato que vai estabelecer com os profissionais de ponta”, assegurou Gresik.

O pioneirismo deste grupo de estagiários é destacado pela enfermeira Ayalla Campos, coordenadora no Núcleo de Educação Permanente do HMIJS. Receber novos cursos na instituição é, na opinião de Ayalla, começar a entender a nova formação dos profissionais de saúde, que não é composto apenas por médicos e enfermeiros.

“O cuidado de hoje é complementariedade de serviços, integração multidisciplinar. Ter estudantes destes cursos fortalece a conscientização de que temos toda uma equipe multiprofissional trabalhando em prol do paciente”, destaca Ayalla, acrescentando que essa integração dá a devida importância de que o aluno vai contribuir com a instituição e ela, sendo referência, vai propor um aparto para uma formação completa, humana, técnica e científica dos novos profissionais inseridos no mercado de trabalho.

Prática

Com um olhar especial dedicado ao atendimento à Saúde da Mulher, a estudante Helena Lara, lembra que até aqui, suas experiências em estágio ocorreram basicamente em postos de saúde. “Lá era mais uma ação informativa. Aqui de fato vou ter a oportunidade de acompanhar partos, pós-partos, procedimentos na UTI Neo”, revela a futura fisioterapeuta, entusiasmada. “Estou ansiosa de mente e coração abertos”, assegura.

Estudantes de toda a região

O Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, vem se consolidando como campo de práticas em gestão e serviços em saúde. Hoje, o hospital recebe mais de 200 estudantes da região sul da Bahia em diferentes áreas de conhecimento. A proposta do hospital é formar profissionais não somente na área de saúde, mas que também possam atuar na gestão e na administração de um hospital público.

Gerido pela Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), o Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio conta com 105 leitos, destinados à obstetrícia, à gestação de alto risco, pediatria clínica, UTI pediátrica, UTI neonatal e centro de parto normal, integrados à Rede Cegonha e atenção às urgências e emergências, com funcionamento 24 horas e acesso por demanda espontânea e referenciada de parte significativa da região sul da Bahia. O investimento do estado foi de aproximadamente 40 milhões de reais, entre obras e equipamentos. A unidade já realizou mais de 8.100 partos, sendo 300 de mulheres indígenas.