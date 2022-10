Hospital de Ilhéus terá semana divertida e com distribuição de presentes entre as crianças internadas

Os corredores já estão decorados e ganharam um colorido especial. A proposta é que, as crianças internadas no Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, mesmo estando temporariamente em um hospital, tenham uma semana divertida e alegre, tornando o ambiente ainda mais agradável e divertido.

Para tanto, a equipe multidisciplinar do hospital, unidade construída ano passado pelo governo do Estado e administrada pela Fundação Estatal Saúde da Família (FESF SUS), iniciou uma campanha estimulando a própria equipe de trabalhadores a doar brinquedos, que serão distribuídos entre os pacientes. Um posto de coleta foi montado da sala do Serviço Social.

Durante toda a semana haverá atividades lúdicas e educativas no HMIJS. No final da tarde de hoje (10) houve brincadeira na área verde do hospital. Estão previstas ainda sessões de boate e cinema e encontros com palhaços. Médicos, enfermeiros e psicólogos passarão a atender, a partir de hoje (11), caracterizados com temas infantis.

De acordo com os organizadores, estão internadas no Setor de Pediatria do Hospital Materno-Infantil, crianças com idades entre 3 meses e 13 anos. A campanha visa estimular um momento de festa com ações de humanização, acolhimento, alegria e empatia, marcas defendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Essas ações de humanização, de acordo com a enfermeira Sheila Melo, melhoram a qualidade de vida durante a internação, influenciando positivamente no tratamento e recuperação dos pacientes. Apesar de o Dia das Crianças transcorrer na próxima quarta-feira (12), a entrega dos brinquedos arrecadados entre os funcionários ocorrerá no próximo dia 14.