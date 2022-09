Hospital do Homem será inaugurado em Salvador

Nesta quarta-feira (14), às 8h, será inaugurado pelo Governo do Estado, em Salvador, o Hospital do Homem. A unidade atuará como um serviço de referência estadual, na área do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no bairro do Cabula, e contará com equipes profissionais e equipamentos adequados à prestação de assistência em caráter de urgência e eletivo a usuários do SUS com Doenças do Aparelho Urinário. Seu funcionamento será durante as 24 horas por dia, sete dias por semana. O governador Rui Costa estará presente na solenidade.

O investimento foi de mais de R$ 1,3 milhão no Hospital do Homem, entre obras e aquisição de equipamentos. A unidade tem capacidade para realizar 4,2 mil consultas ambulatoriais e cerca de 470 cirurgias, por mês. O espaço conta com três salas de operação e dez leitos, além de cinco salas para procedimentos diversos: ultrassonografia, biópsia guiada por ultrassonografia, sala de endoscopia urinária, sala de urodinâmica, sala de litotripsia extracorpórea. E ainda haverá salas de observação pós-procedimentos (com carro de urgência e materiais de suporte à vida) e de laudos.