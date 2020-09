Hospital Manoel Novaes passa a exigir agenda para atendimentos

A direção do Hospital Manoel Noves decidiu suspender a opção da contratação do serviço na hora. Agora, o atendimento particular acontecerá apenas para procedimentos eletivos, que são marcados previamente e/ou aqueles encaminhados a partir de consultórios médicos.

Segundo a diretora técnica da unidade, Fabiane Chávez, a opção de obter o serviço na porta da unidade vinha causando vários transtornos. Ela relata que, quando chegava ao local, a pessoa era informada que o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é 100% feito pela Central de Regulação Estadual. Mesmo assim, ocorria algum tipo de incompreensão.

Com a modificação adotada, procedimentos como cirurgias eletivas e cesarianas devem ser devidamente agendados. “Hoje, na nossa porta, só são atendidos os usuários de planos de saúde e os pacientes SUS devidamente regulados. Essa medida foi adotada para acabar com a confusão e relatos falsos que as pessoas faziam sobre o nosso atendimento”, argumentou.

“Não é porta aberta”

Fabiane Chávez reforça, ainda, que o Hospital Manoel Novaes não é porta aberta para paciente pediátrico Covid-19, que deve ser regulado pela Sesab. A unidade hospitalar conta com 13 leitos para pacientes pediátricos regulados, sendo três na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 10 de enfermaria.

Hoje, não existem leitos contratualizados no Manoel Novaes para pacientes gestantes positivadas para o novo coronavírus. Por isso, quem precisar de atendimento deve procurar uma unidade de portas abertas, que em Itabuna são Maternidade Ester Gomes e Unidade de Pronto Atendimento (UPA-24h) do Monte Cristo.