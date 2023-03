Hospital Manoel Novaes reforça equipe da cirurgia pediátrica

Único no sul, baixo sul, extremo-sul e sudoeste da Bahia que realiza cirurgia pediátrica pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospital Manoel Novaes acaba de ganhar um reforço importante na equipe de cirurgia para tal público. Trata-se da médica Iara Cajado, que estava atuando em Salvador e acaba de ingressar na equipe comandada pelo médico Ronaldo Garcia.

A contratação para reforçar a equipe de cirurgia no HMN era uma antiga necessidade, que esbarrava na escassez de profissionais no mercado. “Existe uma enorme dificuldade em encontrar médicos para atendimento pediátrico, ainda mais especialistas. É tanto que essa especialidade não é ofertada pelo SUS em municípios como Jequié, Ilhéus, Eunápolis e Vitória da Conquista”, relata a diretora técnica HMN, Dra. Fabiane Chávez.

Fabiane Chávez destaca que quase todos os tipos de procedimentos de média e alta complexidade são realizados no HMN. “A exceção é a cirurgia cardíaca, que ainda não somos habilitados. Temos um serviço grande, com 21 leitos de UTI, que recebem, principalmente, pacientes da cirurgia pediátrica e neurocirurgia”.

A diretora técnica acrescenta que no Hospital Manoel Novaes são realizadas cirurgias de gastrosquise, mielomeningocele, má-formação digestiva, apêndice, trauma, pacientes com pneumonia com derrame pleural, além de cirurgia pediátrica oncológica, dentre tantos outros procedimentos. “Os nossos médicos cirurgiões atuam em vários nichos. A nossa unidade não poderia existir sem a cirurgia pediátrica”, ressalta.

Quem é a médica

Formada pela Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), a médica Iara Ferraz Ramos Cajado iniciou a carreira no sul da Bahia, onde foi plantonista no Calixto Midlej Filho, atuou no Samu-192 e fez residência médica no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães.

Depois, seguiu para Salvador, onde fez especialização no Hospital Geral do Estado (HGE), e atuou no Hospital Irmã Dulce. “Embora tenha atuado a maior parte da minha carreira em Salvador, aprendi a ser médica aqui, no sul da Bahia”, faz questão de frisar.

A médica conta que decidiu retornar ao sul da Bahia para realizar um sonho de atender às famílias da região onde se formou. “Sei que os desafios na área de saúde são enormes. Mas o profissional precisa ter disposição para solucionar os problemas. O objetivo é sempre prestar um atendimento de qualidade. É salvar vidas e possibilitar a felicidade das famílias”, define.