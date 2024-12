Hospital Materno-Infantil de Ilhéus comemora três anos de funcionamento

Inaugurado em dezembro de 2021 para atender gestantes, recém-nascidos e crianças de 20 municípios da região sul da Bahia, o Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, consolidou-se como referência em saúde pública no interior do estado. Desde sua abertura, a unidade já realizou mais de nove mil partos, 19 mil internações, cerca de 38 mil atendimentos pediátricos, abrangendo 145 municípios baianos e pacientes de outros 14 estados do país. O hospital tem sido essencial para atender à alta demanda da região, impulsionada pelo potencial turístico e o fluxo de visitantes ao sul da Bahia.

Essa marca expressiva, na avaliação da diretora-geral do HMIJS, Domilene Borges, é resultado do trabalho humanizado e acolhedor realizado pelos cerca de 700 profissionais da instituição. Durante esse período, o HMIJS também se destacou como o único hospital da Bahia especializado no atendimento aos povos originários, uma conquista viabilizada pelo apoio da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), gestora da unidade, e da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab).

*Importante investimento do estado*

Construído pelo Governo da Bahia com um investimento superior a R$ 40 milhões, o HMIJS já realizou mais de 806 mil exames clínicos, laboratoriais e de imagem, além de quase 30 mil testes de triagem neonatal, como os exames da linguinha, coraçãozinho, orelhinha e olhinho. Antes da inauguração do hospital, crianças que necessitavam de UTI na região de Ilhéus precisavam ser transferidas para Salvador ou outras cidades. Em três anos, a unidade alcançou a marca de quase 900 recém-nascidos atendidos na UTI Neonatal e cerca de 360 crianças na UTI Pediátrica.

*Espaço de acolhimento e transformação*

“Hoje celebramos um espaço que se tornou sinônimo de acolhimento e transformação para tantas famílias”, afirma Lizandra Amin, diretora-geral da FESF. “Ao longo desses três anos, construímos uma história de dedicação e excelência, reafirmando diariamente nosso compromisso com a vida e com a diversidade cultural do nosso estado.” Para Lizandra, a data é de agradecimento: “Agradecemos a todos que confiaram em nosso hospital, a cada profissional que dedica sua alma ao trabalho e à comunidade que reconhece em nós um espaço de esperança e segurança”, completou.

Humanização e direitos assegurados

O projeto do hospital está fundamentado na humanização do cuidado, no respeito aos direitos das mulheres e crianças, e na consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerado um dos mais modernos do Brasil, o HMIJS alia experiência administrativa, qualidade técnica e eficiência operacional.

Com 105 leitos de internação, sendo 10 de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo) e 25 de semi-intensiva, o hospital tem capacidade para atender urgências e emergências de toda a região. A estrutura inclui cinco leitos no Centro de Parto Normal Intra-Hospitalar e está equipada para assistência a partos de risco, gestação de alto risco, cuidados intensivos e intermediários neonatais, além de cuidados clínicos e intensivos pediátricos. O funcionamento é ininterrupto, com acesso por demanda espontânea e referenciada, integrada aos pontos de atenção primária.

*Polo de ensino*

A unidade, que conta com porta aberta para maternidade, leitos de UTI neonatal e semi-intensivos, leitos canguru e centro de parto normal, também dispõe de uma ala pediátrica com 23 leitos e 10 leitos de UTI pediátrica regulados pelo SUS. Além disso, oferece atendimento ambulatorial especializado em pré-natal de alto risco e consultas em áreas como obstetrícia, cardiologia, enfermagem, nutrição e psicologia.

O HMIJS também é um polo de desenvolvimento acadêmico, pesquisa e produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde, em parceria com escolas técnicas, faculdades e universidades públicas da região.

Nesta sexta-feira (06), os trabalhadores celebraram os resultados em uma solenidade na recepção do hospital. As atividades começaram com o hasteamento das bandeiras no estacionamento, seguido por um culto ecumênico. Houve ainda a entrega de mudas de pau-brasil, uma parceria com a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), como uma forma sustentável de reconhecer pessoas e instituições que contribuíram com o hospital ao longo desses três anos.